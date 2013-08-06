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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 10:26 BJT

台湾股市：盘中下滑1.3%，宏达电、大立光及宸鸿均重挫

路透台北8月6日 - 台湾股市周二盘中下跌1.3%，受智慧型手机大厂宏达电 跌势拖累，该公司此前公布7月营收大幅衰退37% 。

开盘后约一小时，加权股价指数 跌至8,029.27点，加入亚洲其他股市的下跌行列。

宏达电下挫3.3%，拖累电子类指数 下滑1.3%。

大立光电 也重挫3%，即便本地媒体报导称该公司7月营收较上年同期大幅成长78%。

F-宸鸿 跌3.5%。该公司预定今日盘后公布第二季财报。

金融保险类指数 则下滑1.4%。(完)
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