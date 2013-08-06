台湾股市：盘中下滑1.3%，宏达电、大立光及宸鸿均重挫

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月6日 - 台湾股市周二盘中下跌1.3%，受智慧型手机大厂宏达电 跌势拖累，该公司此前公布7月营收大幅衰退37% 。
开盘后约一小时，加权股价指数 跌至8,029.27点，加入亚洲其他股市的下跌行列。
宏达电下挫3.3%，拖累电子类指数 下滑1.3%。
大立光电 也重挫3%，即便本地媒体报导称该公司7月营收较上年同期大幅成长78%。
F-宸鸿 跌3.5%。该公司预定今日盘后公布第二季财报。
金融保险类指数 则下滑1.4%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。