中国货币市场：七天回购利率回落，逆回购价跌量缩或重在引导资金价格下行

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月6日 - 中国银行间资金市场周二早盘主要回购加权利率 走势出现分歧，其中七天下跌，14天走高；交易员指出，今日资金需求仍多集中在短期限，供需基本不脱平衡范畴。
今日央行公开市场续进行了逆回购操作，期限七天，中标利率4%低于预期，及前次同期限中标利率。交易员对此表示，逆回购规模较上周同日缩量，这或说明央行更重要的意图不在于释放流动性，而是引导二级市场回购利率下行。
“早晨一开始有点紧，但现在好多了，有大行出钱，现在看起来短的需求比较多。”上海一银行交易员称。
她并表示，明面上看逆回购是缩量了，可能是不想让市场解读央行在放松，到监管层还有SLF(常备借贷便利)等手段补充流动性，多数机构看不到。
另有银行交易员预期，未来七天期回购加权平均利率或在3.8%-4.2%的区间波动。
业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行120亿元人民币七天期逆回购操作，较上周二的170亿元缩减近三成；中标利率为4.0%，前次为4.40%。
中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1149 3.1115 +0.34
七天 4.1463 4.3470 -20.07
14天 4.5432 4.3885 +15.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8550 4.0600 -20.50
七天 3.9200 3.7650 +15.50
14天 3.9850 3.7000 +28.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1200 3.1360 -1.60
七天 4.1500 4.3500 -20.00
14天 4.5500 4.3600 +19.00 Shibor 其中: 隔夜 3.1000 3.1000 +0.00
七天 4.0660 4.3560 -29.00
三个月 4.6538 4.6550 -0.12 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。