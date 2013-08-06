中国货币市场：七天回购利率回落，逆回购价跌量缩或重在引导资金价格下行

路透北京8月6日 - 中国银行间资金市场周二早盘主要回购加权利率 走势出现分歧，其中七天下跌，14天走高；交易员指出，今日资金需求仍多集中在短期限，供需基本不脱平衡范畴。

今日央行公开市场续进行了逆回购操作，期限七天，中标利率4%低于预期，及前次同期限中标利率。交易员对此表示，逆回购规模较上周同日缩量，这或说明央行更重要的意图不在于释放流动性，而是引导二级市场回购利率下行。

“早晨一开始有点紧，但现在好多了，有大行出钱，现在看起来短的需求比较多。”上海一银行交易员称。

她并表示，明面上看逆回购是缩量了，可能是不想让市场解读央行在放松，到监管层还有SLF(常备借贷便利)等手段补充流动性，多数机构看不到。

另有银行交易员预期，未来七天期回购加权平均利率或在3.8%-4.2%的区间波动。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行120亿元人民币七天期逆回购操作，较上周二的170亿元缩减近三成；中标利率为4.0%，前次为4.40%。

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1149 3.1115 +0.34

七天 4.1463 4.3470 -20.07

14天 4.5432 4.3885 +15.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8550 4.0600 -20.50

七天 3.9200 3.7650 +15.50

14天 3.9850 3.7000 +28.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1200 3.1360 -1.60

七天 4.1500 4.3500 -20.00

14天 4.5500 4.3600 +19.00 Shibor 其中: 隔夜 3.1000 3.1000 +0.00

七天 4.0660 4.3560 -29.00