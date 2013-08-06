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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 10:37 BJT

日本债市：公债价格略跌，稍后将发售长债且美公债下滑令市场审慎

当日涨跌    上日
                                      最新报价   (基点)    收市价
                                                              
 两年期公债                             0.000%      +0.0    0.110%
 五年期公债                             0.000%      +0.0    0.280%
 10年期公债                             0.775%      +0.5    0.770%
 20年期公债                             1.705%      +1.0    1.695%
 30年期公债                             1.820%      +1.0    1.810%
 10年期公债期货    <0#JGB:>             143.72     +0.00    143.72
                                                                  
 注1：公债期货涨跌为点数。                                
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                              
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪/石冠兰 审校 张涛)
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