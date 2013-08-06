背景资料：央行2002-2003年标售两年期存单概况一览

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月6日 - 台湾央行意外宣布本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他并未考虑太多。
上日为止央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,131.15亿台币。
以下为2002-2003年央行标售两年期定存单情况一览：
时间 金额(亿台币) 加权平均利率(%)
2002.12.18 150 1.6940%
2003.01.02 200 1.6700%
2003.01.15 100 1.5290%
2003.02.19 200 1.4570%
2003.07.15 390 1.2610%(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。