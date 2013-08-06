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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 10:48 BJT

背景资料：央行2002-2003年标售两年期存单概况一览

路透台北8月6日 - 台湾央行意外宣布本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他并未考虑太多。

上日为止央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,131.15亿台币。

以下为2002-2003年央行标售两年期定存单情况一览：

时间 金额(亿台币) 加权平均利率(%)

2002.12.18 150 1.6940%

2003.01.02 200 1.6700%

2003.01.15 100 1.5290%

2003.02.19 200 1.4570%

2003.07.15 390 1.2610%(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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