澳新汇市：新西兰元升离一年低位，澳元在利率决定公布前走势谨慎

“恒天然确定中国并未全面禁止新西兰乳制品，带动新西兰元反弹，”澳新银行(ANZ/澳盛)策略师Mike Jones称。

然而Jones表示新西兰元依然承压，如果周二稍晚恒天然例行乳品标售的价格明显下降，可能引发新一波卖盘。

短线而言，新西兰元料在0.7790美元有支撑，阻力则为0.7880美元。

新西兰元兑其他主要货币小幅走升，新西兰元贸易加权指数 上涨0.5%。

新西兰元兑澳元 走势则上演大逆转，最新报1.1377新西兰元。新西兰元/澳元周一最多跌0.025，目前已拉升，接近上周所及的五年高点。

投资人的关注焦点目前放在澳洲央行，预期该央行将调降隔夜拆款利率25个基点至2.5%的纪录低位 。利率决议将于0430GMT公布。

澳元目前在原地踏步，澳元/美元 报0.8930，周一曾跌至三年低点0.8848。澳元贸易加权指数 则报68.7。

若澳洲央行暗示可能再次调降利率，那么澳元可能易受打压，将进一步下滑。(完)

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