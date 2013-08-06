澳新汇市：新西兰元升离一年低位，澳元在利率决定公布前走势谨慎

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“恒天然确定中国并未全面禁止新西兰乳制品，带动新西兰元反弹，”澳新银行(ANZ/澳盛)策略师Mike Jones称。
然而Jones表示新西兰元依然承压，如果周二稍晚恒天然例行乳品标售的价格明显下降，可能引发新一波卖盘。
短线而言，新西兰元料在0.7790美元有支撑，阻力则为0.7880美元。
新西兰元兑其他主要货币小幅走升，新西兰元贸易加权指数 上涨0.5%。
新西兰元兑澳元 走势则上演大逆转，最新报1.1377新西兰元。新西兰元/澳元周一最多跌0.025，目前已拉升，接近上周所及的五年高点。
投资人的关注焦点目前放在澳洲央行，预期该央行将调降隔夜拆款利率25个基点至2.5%的纪录低位 。利率决议将于0430GMT公布。
澳元目前在原地踏步，澳元/美元 报0.8930，周一曾跌至三年低点0.8848。澳元贸易加权指数 则报68.7。
若澳洲央行暗示可能再次调降利率，那么澳元可能易受打压，将进一步下滑。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。