香港个股：长实大陆地产项目下半年陆续开售，京沪两地全年销售80亿元

路透上海8月6日 - 香港大型地产发展商--长江实业 近年来在大陆发展的房地产业务进入收获期，北京和上海两地多个地产项目下半年将有新盘推出销售，估计两地今年销售共计会超过80亿元人民币，超出公司年初制定的60亿元目标。

长实在大陆发展的最大商业地产项目--上海真如高.尚领域项目首期推出的逾700套行政公寓，近期在一天内销售一空，套现约26亿元。而长实透露，其在上海近郊发展的湖畔社区--湖畔天下预计最快下月将开始销售，首期推出300套别墅，第四季湖畔天下还将推出数百套高层住宅。而北京御天下别墅项目第四季亦会获得新的预售证，计划再推150－200套别墅项目。

据长江实业地产投资公司董事郭子威介绍，上半年北京御天下项目已套现约10亿元，下半年新推项目规模在15亿元左右；而上海湖畔天下的别墅和住宅项目估计可录得约40亿元销售规模，再加上真如高.尚领域已经取得的成绩，全年京沪两地长实取得80亿元以上销售业绩还是有信心的。

长江实业目前主要在北京、上海和广州等一线城市发展地产项目，而这些项目自拿地到开发销售，时间跨度都相当长，例如上海真如项目的地块是长实在2006年取得，今年才进入首期销售。去年长实在京沪两地推出项目有限，销售收入仅10多亿元。

郭子威指出，大陆一线城市，相关法律制度较为成熟，而且生活水平较高，有利于长江实力引入其在香港、加拿大等发达地区发展房地产项目的经验，所以长实进入大陆地产市场，一般都是从一线城市的高端项目起步。

高.尚领域项目位于上海西部的第四个副市中心--真如区域，占地17.7万平米，总建筑面积达117万平米，包括商铺和写字楼等商业地产、星级酒店、高级住宅区和行政公馆等。而湖畔天下位于上海北郊的嘉定南翔，总建筑面积近60万平方米，以花园大宅为主，另有高层住宅和办公楼。