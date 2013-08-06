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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 11:23 BJT

东京汇市：美元持续呈守势，澳元静待澳洲央行利率决议

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3265     1.3257      +0.06      +0.54     1.3194
 美元/日圆                         97.89      98.30      -0.42     +12.85      86.74
 欧元/日圆                        129.84     130.32      -0.37     +13.44     114.46
 美元/瑞郎                        0.9263     0.9271      -0.09      +1.18     0.9155
 英镑/美元                        1.5355     1.5357      -0.01      -5.51     1.6251
 美元/加元                        1.0349     1.0358      -0.09      +4.31     0.9921
 澳元/美元                        0.8926     0.8929      -0.03     -14.12     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7831     0.7819      +0.15      -5.46     0.8283
 澳元/日圆                        87.370     87.770      -0.46      -3.06     90.130
 新西兰元/日圆                    76.690     76.860      -0.22     -45.54    140.820
 英镑/日圆                        150.29     150.92      -0.42      +6.72     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1390     1.1409      -0.17      -9.17     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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