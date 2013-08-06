《Wasik专栏》精选高股息个股的策略可以超越大盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
尽管这档基金相对较新，其高出市场水准的回报率也不能得到保证，但是它的策略还是有一些吸引力的。ALPS推出了一档姊妹基金--International Sector Dividend Dogs ETF --上个月进入市场。
切入较不知名的高股息个股的另一种方法，是投资等权重指数基金，像是Guggenheim S&P Equal Weight ETF 。这个基金通过在指数中给予个股相同权重，避开标普500指数以高市值个股占较高权重的做法。
Guggenheim ETF基金中并未收入艾克森美孚 (Exxon Mobil)和苹果 等知名企业，相反，其中包括了知名度相对较低--价格也较低的中小盘股；基金的持股包括美光(Micron Technology)、Hudson City Bancorp 和People's United Financial 等。
Guggenheim基金的选股公式有一部分偏好股息。该基金股息年成长率达到6%，而业界水准还不到1%。与ALPS基金一样，这些现金充裕的个股已证明在牛市中具有更多的上涨潜力。
等权重策略已实现一些可持续的业绩。Guggenheim基金的过去一年、三年、五年和10年期表现都超过了标普500指数。过去一年该基金大涨了36%，比标普500指数超出逾七个百分点。年初迄今的涨幅为24%。
Guggenheim基金唯一的缺点就是较高的年度持有成本：0.40%，相比之下，Schwab U.S. Large-Cap ETF 只有0.04%，是市场上费用成本最低的指数基金之一。不过，Guggenheim基金的长期表现高人一等，可以带给你超越成本的回报。
股息将会继续受到重视的原因，在于对总体回报的贡献。根据标准普尔的资料，在1926到2012年间标普500成份股的平均每月总回报，股息占到约三分之一。
在经济快速增长的时代，例如1990年代，多数回报来自于资本增值。在那10年间，股息只占总回报的14%。
不过，如果我们将步入低成长时期，股票仅仅以个位数水平增值，就像大多数专家所预测的，那么，股息将扮演更加重要的角色，而持有精选高股息个股的策略将只会变得更加具有吸引力。(完) (编译 张明均/洪曦; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。