《Wasik专栏》精选高股息个股的策略可以超越大盘

尽管这档基金相对较新，其高出市场水准的回报率也不能得到保证，但是它的策略还是有一些吸引力的。ALPS推出了一档姊妹基金--International Sector Dividend Dogs ETF --上个月进入市场。

切入较不知名的高股息个股的另一种方法，是投资等权重指数基金，像是Guggenheim S&P Equal Weight ETF 。这个基金通过在指数中给予个股相同权重，避开标普500指数以高市值个股占较高权重的做法。

Guggenheim ETF基金中并未收入艾克森美孚 (Exxon Mobil)和苹果 等知名企业，相反，其中包括了知名度相对较低--价格也较低的中小盘股；基金的持股包括美光(Micron Technology)、Hudson City Bancorp 和People's United Financial 等。

Guggenheim基金的选股公式有一部分偏好股息。该基金股息年成长率达到6%，而业界水准还不到1%。与ALPS基金一样，这些现金充裕的个股已证明在牛市中具有更多的上涨潜力。

等权重策略已实现一些可持续的业绩。Guggenheim基金的过去一年、三年、五年和10年期表现都超过了标普500指数。过去一年该基金大涨了36%，比标普500指数超出逾七个百分点。年初迄今的涨幅为24%。

Guggenheim基金唯一的缺点就是较高的年度持有成本：0.40%，相比之下，Schwab U.S. Large-Cap ETF 只有0.04%，是市场上费用成本最低的指数基金之一。不过，Guggenheim基金的长期表现高人一等，可以带给你超越成本的回报。

股息将会继续受到重视的原因，在于对总体回报的贡献。根据标准普尔的资料，在1926到2012年间标普500成份股的平均每月总回报，股息占到约三分之一。

在经济快速增长的时代，例如1990年代，多数回报来自于资本增值。在那10年间，股息只占总回报的14%。