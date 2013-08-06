重发-日本金融：坐拥800亿美元的公务员退休基金考虑加大股票投资，减少购买债券

(重发以统一标题)

路透东京8月6日 - 据知情人士表示，日本公务员的退休基金正考虑改变极端保守的投资策略，以使这拥有800亿美元的基金加大对股票的投资，而减少流向国内公债。

国家公务员共济组合连合会(Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations，国公连)这是跟随日本政府退休金投资基金(GPIF)之举，即转向投资高风险资产。前者包括124万名在职和退休的公务员。后者GPIF则为全球最大的退休基金，资产达1.2万亿(兆)美元。

日本首相安倍晋三正在推动公共基金提高回报，这是重振经济的部分举措。安倍的成长策略力图调动日本庞大的公共存款，例如GPIF和公务员的退休基金等。

国公连的这项决定也显示出GPIF带来的影响，该决定料将在秋季左右落实。虽然此退休基金只是微调了投资策略，但其财力雄厚意味着投资者购买公债的步伐可能大幅放缓。日本央行目前正在购入大规模公债，这是其激进宽松货币政策的一部分。

“该连合会料将改变偏重国内债券的投资组合模式，”一名消息人士对路透表示，“其正在考虑调整投资策略以承担更多风险，尤其是GPIF改变策略之后。”

一位基金官员说，国公连基本上每年会重新检讨投资组合。

这位官员说，去年底该基金重新审视其投资组合之后，将把重大市场发展纳入考量，但这位官员不愿提供细节，因金融市场可能对这项检视很敏感。

消息人士对路透说，该基金在6月开始和民间退休谘询顾问公司一起检视其投资组合模型。

这项检视将考量安倍经济学所造成的国内股价上涨及日圆贬值，有可能减少该基金的日本公债配比，增加对国内股票持股。目前这两者的配比分别是约80%和5%。

拥有1.2万亿美元资产的GPIF，在6月时将其股票配比从11%提高至12%，并把日本公债配比从67%降至60%，是GPIF从2001年成立以来最大的资产配置策略调整。

消息人士说，国公连基金也可能有类似之举，但两者无法相提并论，因为该基金有投资在贷款等这些GPIF并未投资的资产。