韩国股市：早盘在迟滞交投中下跌，跟随美股疲势

路透首尔8月6日 - 韩国股市周二早盘下跌，跟随美国股市的疲软表现，此前达拉斯联储总裁费希尔称，在没有出现“一些令人不安的数据”的情况下，美联储应该在9月开始削减大规模的购债计划。

0205GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.8%，报1,900.72点，此前曾短暂跌破重要心理关口1,900点。

三星电子 下滑1.7%，而竞争对手LG电子 扬升2.8%，LG电子将于周三推出广受期待的新款智能手机“G2”。LG显示器 上涨2.1%。

现代汽车 升0.7%，因日圆走坚 有望让韩国出口商在价格上更具竞争力。

Byucksan Engineering & Construction 大涨4.7%，因有消息称该公司债权人提议的债务换股权规模达25亿韩元(224万美元)。

截至早盘尾段，外资卖超286亿韩元股票，打压大盘。