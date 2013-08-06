韩国股市：早盘在迟滞交投中下跌，跟随美股疲势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月6日 - 韩国股市周二早盘下跌，跟随美国股市的疲软表现，此前达拉斯联储总裁费希尔称，在没有出现“一些令人不安的数据”的情况下，美联储应该在9月开始削减大规模的购债计划。
0205GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.8%，报1,900.72点，此前曾短暂跌破重要心理关口1,900点。
三星电子 下滑1.7%，而竞争对手LG电子 扬升2.8%，LG电子将于周三推出广受期待的新款智能手机“G2”。LG显示器 上涨2.1%。
现代汽车 升0.7%，因日圆走坚 有望让韩国出口商在价格上更具竞争力。
Byucksan Engineering & Construction 大涨4.7%，因有消息称该公司债权人提议的债务换股权规模达25亿韩元(224万美元)。
截至早盘尾段，外资卖超286亿韩元股票，打压大盘。
下跌与上涨股票数量之比为514：217。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。