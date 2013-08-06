台湾货币市场：短率暂未受央行重启两年存单标售影响，观察存单总量变化

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 央行存单总发行量今年来持于6.45-6.6兆台币
* 短票供给量仍少
* 市场观望短率暂不受影响
记者 林妙容
路透台北8月6日 - 台湾银行间短率周二持于上日区间，暂未受到央行重启两年期定存单标售的影响。银行资金调拨人士指出，目前市场对央行动作的解读偏向为节省利息成本，以及测试市场对美国QE(量化宽松)逐步退场的利率看法为主，暂时以中性反应，市场资金需求依旧不振，令利率续于底部徘徊。
银行交易人士指出，央行是否逐步紧缩市场资金需视存单发行余额是否攀高而定。但今年以来，央行存单余额 均游走于6.45-6.6兆台币间，变化不大。而近来央行冲销力道十分平稳，每日存单发行量与到期量几乎一致，即使在央行委托大型行库回收隔夜游资的力道上，央行也视各家银行的超额准备状况在盘末精准微调，市场平稳度前所未有，暂不以央行将立即紧缩市场资金解读。
〞这次采用的复数利率标，银行下标的利率可视为对两年后利率走势看法，有助央行掌握市场心理。〞一位本地大型银行交易员说。
台湾央行意外宣布本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。(2002-2003年央行标售两年期定存单情况一览，请参见 )
交易员指出，尽管市场密切关注央行态度变化，但当前短率仍以市场供需决定，在需求不振、资金水位偏高的情况下，短期同业拆借利率仍不为所动。
本地时间12:00时：
**台币兑美元 早盘微幅收高0.2分报29.948。
**台股 走跌1.11%，报8,048.14点；成交量 报587.53亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率暂在0.388-0.430%，上日为0.380-0.500%。
**短票供给量少**
在短票市场方面，市场人士指出，今日短票发行量没有起色，市场钱多券少情况持续，令利率水准难有变化空间。
一大型票券商指出，虽然法人市场利率较与银行承作的利率水位高上1-2个基点，但考量资金流动性的稳定度，较为平稳的法人资金供给让票券商仍配置一定承作比率。银行端买气虽然高涨，但券源不足难以完全满足需求。
另外针对央行重启两年存单标售，票券商也表达参与意愿，但认为标售利率仍将偏低，志在参与不在得标。
今日30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，与上日相同。
台湾央行周二存单到期金额727亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周存单到期总额1兆1,007.95亿台币，其余交易日分别为周三408亿台币，周四3,302亿台币以及周五3,548.45亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为44亿台币，累计超额准备为1,305亿，加计前期1%的超额准备为2,680亿台币。
**RP利率维持低位**
债券市场附买回(RP)成交利率周二大致未变。尽管央行宣布标售两年期存单，但公债/公司债附买回市场利率暂未受波及，投信资金仍旧充裕，令短率仍稳在低位。
〞目前看来和RP市场没有关系，还是按照原来的方式来走。〞一位大型票券商资深交易员认为，只要是拆款的利率仍能稳于低位，则市场可筹措资金的管道就还是保持多元化，附买回利率就应能维持低档。
另一位银行业交易员表示，附买回利率大致平稳，变化不大。但银行也密切注意央行标售两年存单对短率投入的变数。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相似。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，也大致和上日相同。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良)
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