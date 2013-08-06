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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 15:26 BJT

英国数据：7月房价成长年率创近三年最高--Halifax

7月房价按月上涨0.9%，高于6月0.6%的增速。

“经济改善的迹象...看似已经提振消费者信心。”Halifax分析师Martin Ellis称，“预计房价今年剩余时间继续逐步上涨，而温和的经济增速以及仍然下滑的实际获利还会限制住房需求和活动。”(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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