台湾债市：RP利率仍维持低位，市场仍在消化央行标售两年定存单的效应

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致未变。尽管央行宣布标售两年期存单，但公债/公司债附买回市场利率暂未受波及，投信资金仍旧充裕，令短率仍稳于低位。
台湾央行周一意外出招，将于8月9日标售100亿的两年期定存单，这是十年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他并未考虑太多，试水温的意味浓厚。
一位大型票券商资深交易员说，〞目前看来和RP市场没有关系，还是按照原来的方式来走。〞他也表示，只要是拆款的利率仍能稳于低位，则市场可筹措资金的管道就还是保持多元化，附买回利率就应能维持低档。
另一位银行业交易员表示，附买回利率大致平稳，变化不大。但银行也密切注意央行标售两年存单对短率投入的变数。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相似。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，也大致和上日相同。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。