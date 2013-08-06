台湾债市：RP利率仍维持低位，市场仍在消化央行标售两年定存单的效应

路透台北8月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致未变。尽管央行宣布标售两年期存单，但公债/公司债附买回市场利率暂未受波及，投信资金仍旧充裕，令短率仍稳于低位。

台湾央行周一意外出招，将于8月9日标售100亿的两年期定存单，这是十年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他并未考虑太多，试水温的意味浓厚。

一位大型票券商资深交易员说，〞目前看来和RP市场没有关系，还是按照原来的方式来走。〞他也表示，只要是拆款的利率仍能稳于低位，则市场可筹措资金的管道就还是保持多元化，附买回利率就应能维持低档。

另一位银行业交易员表示，附买回利率大致平稳，变化不大。但银行也密切注意央行标售两年存单对短率投入的变数。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相似。