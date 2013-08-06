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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 16:43 BJT

表格：英国6月工业生产年增率1.2%，创近两年半来最大增幅

以下为详细数据，括号内为前值：

制造业产出 6月 5月 (5月前值) 预估

较上月(%) 1.9 -0.7 (-0.8) 0.9

较上年同期(%) 2.0 -2.9 (-2.9) 0.9

三个月变动(%) 0.7 0.3 ( 0.3)

工业生产

较上月(%) 1.1 持平 (持平) 0.6

较上年同期(%) 1.2 -2.3 (-2.3) 0.7

三个月变动(%) 0.6 0.2 (0.2)

(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)
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