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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 17:16 BJT

意大利数据：第二季GDP萎缩幅度低于预期，但经济衰退延续至第八季

根据路透调查，分析师原先预期第二季GDP较上季下滑0.4%，较上年同期下滑2.2%。

ISTAT未公布GDP细项初估值，只表示所有主要经济领域工业、服务业及农业的活动均萎缩。

2013年第二季 2013年第一季 2012年第四季

较上季(变动百分比) -0.2 -0.6 -0.9

较上年同期(变动百分比) -2.0 -2.3 -2.8 (完)
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