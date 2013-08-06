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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 18:11 BJT

表格：德国6月工业订单较前月增长3.8%，优于预估的上升1.0%

路透柏林8月6日 - 德国经济部周二公布，6月工业订单较前月增长3.8%。路透调查预估为上升1.0%。

此外，德国5月工业订单修正为较前月下滑0.5%，前值为下滑1.3%

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 13年6月 13年5月

较上月(%) +3.8 -0.5

指数(2005年为基期) 106.9 103.0

路透调查预估，分析师预期6月工业订单为较前月上升1.0%。预估区间为下降0.5%至增长2.5%。(完) (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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