国际油市：布兰特油价跌向108美元，因供应疑虑缓解

此番言论加上此前伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)表达其愿意改善与西方国家关系，并解决伊朗的核计划争议的态度，让投资人确信主要出口国的供给疑虑正在消退。

0327GMT，布兰特原油 下跌0.26美元至每桶108.46美元，连续三日下跌，为5月底以来最长连跌纪录。美国原油 下跌0.21美元至每桶106.35美元，上日收低0.38美元。美国原油也连续三日下跌。

“当前油价相当昂贵，我怀疑还有多少上涨空间，比较有可能的是区间波动。”三菱商事风险经理Tony Nunan表示。“部分美国经济数据似乎暗示美国经济缓慢成长，再加上近期的供给疑虑协助支撑油价。”

Nunan预期美国原油和布兰特原油的下一道关键阻力分别位于109美元及110美元。

布兰特原油在约六周时间内上涨近10%，于8月2日触及4月初以来新高110.09美元，这有部分原因在于利比亚及伊拉克等主要出口国出现供给疑虑。在鲁哈尼评论出炉、供给疑虑消退之后，油价开始回软。

Nunam称，“中东及非洲供给中断及相关疑虑对油价构成支撑。”

路透技术分析师王涛表示，布兰特原油料将重新测试107.40美元的支撑，若跌破此一水准则下跌机率大增；美国原油则料将重新测试105.75美元支撑。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻