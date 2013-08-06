国际油市：布兰特油价跌向108美元，因供应疑虑缓解

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
此番言论加上此前伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)表达其愿意改善与西方国家关系，并解决伊朗的核计划争议的态度，让投资人确信主要出口国的供给疑虑正在消退。
0327GMT，布兰特原油 下跌0.26美元至每桶108.46美元，连续三日下跌，为5月底以来最长连跌纪录。美国原油 下跌0.21美元至每桶106.35美元，上日收低0.38美元。美国原油也连续三日下跌。
“当前油价相当昂贵，我怀疑还有多少上涨空间，比较有可能的是区间波动。”三菱商事风险经理Tony Nunan表示。“部分美国经济数据似乎暗示美国经济缓慢成长，再加上近期的供给疑虑协助支撑油价。”
Nunan预期美国原油和布兰特原油的下一道关键阻力分别位于109美元及110美元。
布兰特原油在约六周时间内上涨近10%，于8月2日触及4月初以来新高110.09美元，这有部分原因在于利比亚及伊拉克等主要出口国出现供给疑虑。在鲁哈尼评论出炉、供给疑虑消退之后，油价开始回软。
Nunam称，“中东及非洲供给中断及相关疑虑对油价构成支撑。”
路透技术分析师王涛表示，布兰特原油料将重新测试107.40美元的支撑，若跌破此一水准则下跌机率大增；美国原油则料将重新测试105.75美元支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。