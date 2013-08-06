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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月6日

路透伦敦8月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
   品种        最新库存        变动
    铜          605,125      -1,775
    锡           13,775         -70
    铅          200,200        +425
    锌        1,055,300      -3,100
    铝        5,480,625     +13,950
    镍          204,906        +696
  铝合金         66,960        持平
  NASAAC        114,920        +120
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据         库存分布               品种    库存数据        库存分布
 种                                                                   
 铜   MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅    MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡    MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA    MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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