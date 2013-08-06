中国汇市：人民币早盘上涨并创两个月高点，未脱离窄幅波动格局

* 即期创两个月高点--6.1220元

* 走势未脱离窄幅波动特点

* 短期内6.12-6.13元区间波动料持续

路透北京8月6日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价上涨，盘间一度创下6.1220元的两个月来新高，距离历史高位6.1210点仅有10个点子，但之后涨幅有所收窄，整体走势并未摆脱近期窄幅波动的特点。

交易员亦反映日内客盘需求相对均衡，短期内人民币料仍将在6.12-6.13元区间内波动。

上海一股份行交易主管表示，这两天人民币连创两个月新高后又有所回落，体现还是一个波动的行情。

“6.12到6.13这100个点的空间够玩儿了，最近天热，休假的人也多，没什么行情。再等等吧，我估计等天气降降温，下个月开始可能才会出现新的情况。”他说。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.1234元，上日收报6.1247元。今日人民币兑美元中间价 为6.1753元，上日中间价为6.1767元。

这种淡静的市况在掉期市场上也有所体现。该交易主管表示，国内货币市场中，市场预期在谨慎中保持相对稳定，掉期市场短端也因此不会有太多波动。

东京汇市美元兑日圆周二下跌，在周五美国就业数据降低了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)自9月开始缩减货币刺激的预期后，美元持续受压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2720/10，上日尾盘为6.2740。

北京时间11:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1216/24元，上一交易日尾盘报6.1210元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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