伊朗和美国暗示愿进行接触，寻求解决争议

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜8月4日 - 伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）宣誓就职并呼吁进行对话以减少“对抗和攻击”后，伊朗和美国周日暗示有意寻求解决有关伊朗核项目的分歧。

鲁哈尼6月战胜保守派对手赢得大选，通过外交手段解决争端的希望增加。

“与伊朗进行沟通的唯一方法是平等对话、建立信心和互相尊重以及减少对抗和攻击，”鲁哈尼宣誓就职后对议会说道。

“如果你希望得到合适的回应，请不要用制裁的语言与伊朗沟通，请使用尊重的语言。”

几个小时内，美国即表示，如果伊朗对谈判是认真的，美国愿与鲁哈尼政府合作。

“鲁哈尼总统的就职为伊朗迅速采取行动解决国际社会对其核项目的严重担忧提供了机会。如果伊朗新政府选择真实而且认真地履行其国际责任，找到问题的和平解决方案，美国愿与其合作，”白宫发言人卡尼在声明中称。（完）