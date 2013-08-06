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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--8月7日****

路透8月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月6-7日
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段        预估值         前值
 2350     日本外汇储备(亿美元)                             7月            --       12,387
 8月7日(三)
 0130     澳洲房屋融资(较前月)                             6月         +2.0%        +1.8%
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                          6月            --        +7.3%
 --       日本央行利率决议                                  --            --        0.10%
 0545     瑞士消费者信心指数                            第三季             0          负5
                                                                              
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                             6月            --       逆差60
                进口(亿欧元)                                              --          421
                出口(亿欧元)                                              --          361
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  7月         -0.4%        +0.1%
                           (较上年同期)                                -0.1%        -0.1%
 1000     德国工业生产(较前月)                             6月         +0.3%        -1.0%
                                                                              
 1100     美国抵押贷款市场指数                      8月2日当周            --        494.4
          美国再融资指数                                                  --      2,247.6
 1230     加拿大建筑许可(较前月)                           6月         -3.2%        +4.5%
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                    7月            --         56.6
          加拿大Ivey经季节调整PMI                                       57.0         55.3
 1900     美国消费者信贷(亿美元)                           6月     增加150.0    增加196.0
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                     7月            --        +1.9%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周            --    买超2,332
          外资投资日本股票(亿日圆)                                        --      卖超618
 2350     日本未经季节调整经常账收支(较上年同期)           6月         -6.9%       +58.1%
             未经季节调整经常账收支(亿日圆)                        盈余3,930    盈余5,407
 
    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
 8月6日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          现值      预估值
 0130     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                      7月         -6.8%          --
          澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                  -0.9%          --
 0130     澳洲房价指数                                  第二季         +2.4%       +1.0%
 0130     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   6月      顺差6.02       顺差8
             整体进口(较前月)                                            -2%          --
             整体出口(较前月)                                            -1%          --
 0430     澳洲央行利率决定                                 8月          2.5%        2.5%
 0500     日本同时指标(较前月)                             6月       降0.8点          --
             领先指标(较前月)                                        降3.7点          --
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                      7月         +0.9%       +0.5%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同                       +4.6%       +4.3%
          期)                                                                 
 0800     意大利工业生产(较前月)                           6月         +0.3%       +0.4%
          意大利经工作日调整工业生产(较上年同期)                       -2.1%       -3.3%
 0830     英国工业生产(较前月)                             6月         +1.1%       +0.6%
                                                                              
                 (较上年同期)                                          +1.2%       +0.7%
          英国制造业产出(较前月)                           6月         +1.9%       +0.9%
                 (较上年同期)                                          +2.0%       +0.9%
 0900     意大利国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季初值         -0.2%       -0.4%
                                                                              
                          (较上年同期)                                 -2.0%       -2.2%
 1000     德国工业订单                                     6月         +3.8%       +1.0%
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           8月3日当周         +0.3%          --
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                         6月     逆差342.2     逆差435
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                           6月      逆差4.69     逆差5.0
          加拿大出口(亿加元)                                          395.73       397.0
          加拿大进口(亿加元)                                          400.43       400.2
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         8月3日当周         +3.7%          --
 1400     美国IBD消费者信心指数                            8月          45.1          --
                                                                              
 2245     新西兰HLFS失业率                              第二季          6.4%        6.3%
          新西兰HLFS就业增长(较前季)                                   +0.4%       +0.4%
          新西兰HLFS就业参与率                                         68.0%       67.9%
    (完)
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