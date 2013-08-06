主要国家经济指标预测--8月7日****

路透8月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,387 8月7日(三) 0130 澳洲房屋融资(较前月) 6月 +2.0% +1.8% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.3% -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 0 负5 0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差60 进口(亿欧元) -- 421 出口(亿欧元) -- 361 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 德国工业生产(较前月) 6月 +0.3% -1.0% 1100 美国抵押贷款市场指数 8月2日当周 -- 494.4 美国再融资指数 -- 2,247.6 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -3.2% +4.5% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 56.6 加拿大Ivey经季节调整PMI 57.0 55.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加150.0 增加196.0 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +1.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,332 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超618 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期) 6月 -6.9% +58.1% 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 盈余3,930 盈余5,407 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 7月 -6.8% -- 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -0.9% -- 0130 澳洲房价指数 第二季 +2.4% +1.0% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 6月 顺差6.02 顺差8 整体进口(较前月) -2% -- 整体出口(较前月) -1% -- 0430 澳洲央行利率决定 8月 2.5% 2.5% 0500 日本同时指标(较前月) 6月 降0.8点 -- 领先指标(较前月) 降3.7点 -- 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.9% +0.5% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同 +4.6% +4.3% 期) 0800 意大利工业生产(较前月) 6月 +0.3% +0.4% 意大利经工作日调整工业生产(较上年同期) -2.1% -3.3% 0830 英国工业生产(较前月) 6月 +1.1% +0.6% (较上年同期) +1.2% +0.7% 英国制造业产出(较前月) 6月 +1.9% +0.9% (较上年同期) +2.0% +0.9% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -0.2% -0.4% (较上年同期) -2.0% -2.2% 1000 德国工业订单 6月 +3.8% +1.0% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月3日当周 +0.3% -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差342.2 逆差435 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差4.69 逆差5.0 加拿大出口(亿加元) 395.73 397.0 加拿大进口(亿加元) 400.43 400.2 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月3日当周 +3.7% -- 1400 美国IBD消费者信心指数 8月 45.1 -- 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.4% 6.3% 新西兰HLFS就业增长(较前季) +0.4% +0.4% 新西兰HLFS就业参与率 68.0% 67.9% (完)