中国债市动态：现券收益率小幅下探，缩量逆回购及新债结果影响有限

路透上海8月6日 - 中国银行间债市现券周二早盘收益率小幅下探。交易员称，公开市场逆回购量价齐跌，显示央行引导资金利率意图明显，然由于操作量偏少，对现券市场助益有限；国开行新债招标结果虽然低于市场预期，但对二级市场影响亦不明显。

他们并指出，央行三年期央票续作引发未来流动性担忧，令市场对中长端现券品种态度相对谨慎；而短端品种交易机会，则需要关注资金利率能否在央行的引导下走低。

“早上逆回购结果出来的时候(现券收益率)稍微往下了点，随后又回来了，五年国债双边从3.625%到了3.60%，后面又从3.60%到了3.63%，”广发银行交易员吴思捷表示。

他并认为，稍早国开债虽然中标收益率低于预期，但在一级半市场需求一般，对二级市场也影响不大。

继上周二中国央行公开市场重启逆回购后，今日继续进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。

中国国家开发银行 周二增发今年四期固息金融债，受央行公开市场逆回购操作持续且发行利率大跌影响，五年以内中短债需求更好，结果低于预期；而10年期品种则受益不大，定位基本符合预期。

“(现券)市场成交不活跃。逆回购操作了，结果公开市场(今日)还是净回笼，资金面其实仍偏紧，”华中一银行交易员称，逆回购操作的数量较少，信号意义更明显，对现券市场影响比较有限，未来现券短端机会需要观察资金利率能否下行。

央行公开市场今日进行的七天期逆回购规模为120亿元，不过当天亦有170亿元七天逆回购到期，单日净回笼50亿元。

中国银行间资金市场周二早盘主要回购加权利率 走势出现分歧，其中七天下跌，14天走高；交易员指出，今日资金需求仍多集中在短期限，供需基本不脱平衡范畴。

中国央行关于已进行三年期央票到期续做的表态引发市场关注。中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元，利率分别为3.37%和3.50%。