CNH市场动态：即期汇价缓步上涨，6.1200下方短线获利卖压浮现

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月6日 - 香港离岸人民币 周二缓步向上推进，跟随境内汇价走势。不过，市场对于人民币续涨空间期待不大，离岸汇价在突破最近一个月波动区间底部6.1200时见卖盘。
银行人士指出，中国稳增长的前提下，一般不预期人民币在此价位还能进一步大涨，这使得追高买盘较为迟疑，预期主要区间仍在6.1200-6.1300。
“人民币最近走势比较强，出乎我们预期，”一台资银行人士说，＂但长期来看，我们认为人民币会朝6.1400价位回贬一点...中国已经喊出要保经济增长底线，相信他们不会让汇价太高以免影响出口。＂
此外，市场人士指出，夏日金融市场交投清淡，少量盘亦容易推动行情往上或往下波动。
本地时间下午5:28时，离岸人民币 报6.1206，上日尾盘在6.1218，盘中区间在6.1180-6.1230。
无本金远期外汇(NDF) 市场，美元/人民币一年期品种 报6.2755/6.2785,上日尾盘在6.2725/6.2755。
东京汇市澳元周二上扬，此前澳洲央行(RBA)如市场预期般降息至记录低点，但未明确表示可能再度降息。 (完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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