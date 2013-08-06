更新版 1-新债招标：国开行五年以内增发债收益率低于预期，受逆回购利好推动

* 五年以内中短债需求更好，结果低于预期

* 受央行逆回购操作持续且发行利率大跌影响

* 10年期品种受益不大，定位基本符合预期

* 机构视央行操作亦步亦趋，其决定短期行情 (新增市场评论和更多背景)

路透北京8月6日 - 中国国家开发银行 周二增发今年四期固息金融债，受央行公开市场逆回购操作持续且发行利率大跌影响，五年以内中短债需求更好，结果低于预期；而10年期品种则受益不大，定位基本符合预期。

“一年期（收益率）要低一些，三年和五年低得没那么夸张，”北京一大型券商债券分析师称，“央行今天做了逆回购，利率也下调了，市场情绪好转。”

北京一国有银行交易员则指出，中短期债一级市场的火热，与一级半市场的平淡形成了鲜明对比。一级的暖势，更多地反映出逆回购利好消息确认后，交易热情抬升所引发的投机买盘增多。“他们想卖，但一级半市场也没什么钱赚。”

上述券商分析师并称，机构视央行操作步点亦步亦趋，因其将决定短期行情走向。

继上周二中国央行公开市场重启逆回购后，今日继续进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年 10年

中标收益率 4.0606% 4.1311% 4.1795% 4.3968%

预测均值 4.16% 4.20% 4.23% 4.39%

边际中标收益率 -- 4.1583% 4.2277% --

投标倍数 3.42 4.25 2.97 2.19

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/10年品种 最新收益率分别为4.1794%、4.1913%、4.2327%和4.3950%。

国开行于7月2日首次发行的今年第27-31期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，票面利率分别为3.91%、3.9799%、4.0205%、4.0866%和4.17%。

上述增发债的具体条款如下：

第27、28、29、31期增发债

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发行总量 至多200亿元，每个品种上限50亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月8日/7月18日

分销期 8月7日-8月8日

上市日 一年：8月12日；

三年、五年和10年：8月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。