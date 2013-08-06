港股业绩：碧桂园中期净利按年升45%，因入账物业增加

路透香港8月6日 - 中国房地产商--碧桂园 周二宣布，今年上半年的净利按年上升45%，受益于确认入账的物业面积增加

公司的业绩声明称，截至6月底止半年净利为43.2亿元人民币，去年同期为29.8亿元。期内物业确认收入建筑面积386万平方米，同比升60.4%。

上半年碧桂园录得合同销售金额约336.5亿元，同比升94%，完成全年目标620亿元的54%。其中公司的大本营--广东省的合同销售占整体的55%。

在投资物业方面，目前公司有35家五星级酒店或五星级标准酒店，和两家四星级酒店营业，共有11,119间客房。

碧桂园表示，未来将会策略性挑战及开发房地产项目，加快资产周转。

公布业绩前，碧桂园早盘收高1.09%，报4.63港元，过去一个月升14.5%。（完）

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