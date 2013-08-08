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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 14:12 BJT

表格：中国房地产商7月销售表现

路透香港8月8日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年7月份的合同销售表现
（除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）：    
 
                         7月       6月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 *广州富力地产           29.71     30.65    -3%         +25.3%      215.5         420
 *恒大地产               81.1      104.2    -22.2%      -1.6%       527.2         1,000
 *万科                   139.7     134.9    +3.6%       +34.5%      976.5         未有透露
 *首创置业               8.4       22.3     -62.3%      -6.7%       74.3          200
 *中渝置地               7.3       5.73     +27.4%      +28%        53.93         88
        
                         6月       5月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 中国海外                152.3     128.1    +18.9%      +2.6%       800.7         1,200^
 合景泰富                12.05     15.19    -20.7%      -0.7%       80.61         160
 龙湖地产                43.3      46.5     -6.9%       -4.6%       223.9         460
 碧桂园                  48.5      57.5     -15.6%      +8.7%       336.5         620
 世茂房地产              71.9      70.1     +2.6%       +19.2%      325.3         550
    
    注：*为新增。
        ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完
）

 (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
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