《SAFT专栏》缩减购债只能算作撤退，而不能宣告胜利

**扭曲**

等等，我听到有人说，要货币政策为创造出低阶就业岗位负责，这是不公平的。

的确。在雇主及企业没有非理性恐慌的情形下，货币政策很难起到创造优质就业机会的作用。政府的确有可以协助创造优质就业机会的筹码，但这些筹码都和现行的利率没有太大关系，其关联程度还远不及股市上涨的速度。

事实上，上一波的泡沫可以为鉴。房市热潮创造了许多高收入的就业岗位，当中有许多是不需要大学学力就可以胜任。不幸的是，这些部分是由极低利率创造出来的房屋需求是假性需求。到最后，经济受到重创是因为被吸入房地产的资本及劳动只有被任意弃置一途。

这样的风险也就是我们可能想要考虑收回有利政策的理由。金融市场存在的目的，在于协助将资金直接引导至能够获得最佳利用的地方，然而金融市场现在得仰赖美联储的干预，才能够不断地修正那些冒险家为了私利而犯下的种种错误。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在周一的演说中指出，“一些人已然期待美联储将无止境的延续各市场运作。这让金融资产订价遭到扭曲，鼓励人们不去认真研究，并有可能成为资本严重错置的根本原因。”

收回刺激措施不仅仅是提醒大家，在投资方面不可能每个人都是赢家，这同时也有可能协助逆转目前再度逐渐遭到扭曲的房市。

正如费希尔所指出，目前未到期的美债中，美联储持有比重达20%，每次发行新债时都买进超过四分之一。在抵押贷款债券方面，美联储更是市场中超重量级人物，持有四分之一的在外流通的抵押贷款债券，同时每个月买进的数量高过市场净发行量，也就是大过实际发行量减去到期或赎回的数额。

在9月收回政策将相当痛苦，也因此还不能说一定会实现。