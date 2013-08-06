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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 13:14 BJT

日本数据：6月同时指标较前月下滑0.8点，领先指标下滑3.7点--内阁府

路透东京8月6日 - 日本内阁府周二公布，日本6月同时指标初值较前月下滑0.8点，为七个月来首次下降。该迹象表明经济复苏可能失去一些动能。

日本6月领先指标较前月下滑3.7点。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)
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