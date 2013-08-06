《即时观点》澳洲央行降息25基点至2.5%，未就再次降息给出明确信号

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**市场反应**
澳元 从利率决议公布前的0.8920美元升至日高0.8971美元。
银行间利率期货<0#YIB:>下滑，因先前市场已经几乎完全反映降息至2.5%。
互换利率 暗示未来数月利率可能进一步下调至2.25%。
**背景**
--路透调查22位分析师全数预期澳洲央行本月将降息至2.5%。
--澳洲央行最近一次降息是在5月，在那之后便维持利率不变，因有许多迹象显示刺激政策效应缓慢渗入经济。
--不过近期数据显示消费者持续倾向储蓄而非借贷，企业信心恶化，建筑活动停顿。
--澳洲央行越来越担心长期矿业投资热潮触顶，而又刚好碰上经济其他领域陷入停滞，导致没有什么能够带动成长的力量。
--降息的其他理由，则是全球前景的不确定性及中国经济放缓；中国是澳洲最大出口市场。
--由于通胀偏低且失业人口缓慢增加，可以在不引发物价上升压力的情况下放宽政策。各市场价格反映着央行在耶诞节前降息至2.25%的预期。
--然而澳元贬值有助于竞争力，且让资源出口商获得额外收益。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。