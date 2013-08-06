《即时观点》澳洲央行降息25基点至2.5%，未就再次降息给出明确信号

**市场反应**

澳元 从利率决议公布前的0.8920美元升至日高0.8971美元。

银行间利率期货<0#YIB:>下滑，因先前市场已经几乎完全反映降息至2.5%。

互换利率 暗示未来数月利率可能进一步下调至2.25%。

**背景**

--路透调查22位分析师全数预期澳洲央行本月将降息至2.5%。

--澳洲央行最近一次降息是在5月，在那之后便维持利率不变，因有许多迹象显示刺激政策效应缓慢渗入经济。

--不过近期数据显示消费者持续倾向储蓄而非借贷，企业信心恶化，建筑活动停顿。

--澳洲央行越来越担心长期矿业投资热潮触顶，而又刚好碰上经济其他领域陷入停滞，导致没有什么能够带动成长的力量。

--降息的其他理由，则是全球前景的不确定性及中国经济放缓；中国是澳洲最大出口市场。

--由于通胀偏低且失业人口缓慢增加，可以在不引发物价上升压力的情况下放宽政策。各市场价格反映着央行在耶诞节前降息至2.25%的预期。