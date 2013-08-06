《澳洲央行焦点》利率降至纪录低点2.5%，低通胀为放宽政策提供空间

**乐见澳元贬值**

降息前景自4月以来已将澳元/美元拉低逾15%。澳元/美元 周二报0.8950，周一曾触及三年低点。

然澳元贬值是决策官员所乐见，因为那缓和了国内行业的竞争压力，也拉高矿商获利，因其产品是以美元计价。

分析师估计，澳元每贬值1美分，就会让必和必拓 的获利增加约1亿澳元。

“澳元汇率可能随着时间流逝进一步下滑，这将有助促进澳洲经济增长的重新平衡。”央行总裁史蒂文斯周二称。

长期的矿业投资也正带动出口的增加，这股趋势还会持续数年。周二的数据显示，澳洲6月商品/贸易服务收支为顺差6.02忆澳元，为连续五个月录得顺差。

抵押贷款利率降低也正为房屋市场提供动力。澳洲统计局公布数据显示第二季房价较前季跳增2.4%，创逾三年来最大增幅。

澳洲央行周二降息后，澳洲国民银行 立刻跟进，在澳洲四大银行中率先宣布将抵押贷款利率下调25个基点。

幸运的是，物价情况仍普遍温和，让澳洲央行有许多在必要时宽松政策的空间。澳洲上季通胀率为2.4%，仍在澳洲央行长期目标区间2-3%内。