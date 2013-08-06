《澳洲央行焦点》利率降至纪录低点2.5%，低通胀为放宽政策提供空间

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**乐见澳元贬值**
降息前景自4月以来已将澳元/美元拉低逾15%。澳元/美元 周二报0.8950，周一曾触及三年低点。
然澳元贬值是决策官员所乐见，因为那缓和了国内行业的竞争压力，也拉高矿商获利，因其产品是以美元计价。
分析师估计，澳元每贬值1美分，就会让必和必拓 的获利增加约1亿澳元。
“澳元汇率可能随着时间流逝进一步下滑，这将有助促进澳洲经济增长的重新平衡。”央行总裁史蒂文斯周二称。
长期的矿业投资也正带动出口的增加，这股趋势还会持续数年。周二的数据显示，澳洲6月商品/贸易服务收支为顺差6.02忆澳元，为连续五个月录得顺差。
抵押贷款利率降低也正为房屋市场提供动力。澳洲统计局公布数据显示第二季房价较前季跳增2.4%，创逾三年来最大增幅。
澳洲央行周二降息后，澳洲国民银行 立刻跟进，在澳洲四大银行中率先宣布将抵押贷款利率下调25个基点。
幸运的是，物价情况仍普遍温和，让澳洲央行有许多在必要时宽松政策的空间。澳洲上季通胀率为2.4%，仍在澳洲央行长期目标区间2-3%内。
这和澳洲先前的经历截然不同，此前几乎每次矿业荣景到最后都是以通胀飙升收场，导致政策大幅紧缩，经济陷入衰退。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。