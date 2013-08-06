香港个股：龙源电力子公司拟发行3亿美元三年期高级债券，息率3.25%

路透香港8月6日 - 亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司 周二称，其子公司拟发行3亿美元于2016年到期高级债券，票面利率为3.25%。

龙源电力在联交所一份声明中称，其全资附属的雄亚投资有限公司拟将发行债券所得款项净额用于发展和扩充公司的再生能源业务以及作为营运资金和一般企业用途。

该批债券已寻求在新加坡上市，并预期将获标准普尔BBB-的评级。

高盛 、永隆银行、中信证券融资、瑞银 、摩根士丹利 及中国农业银行 香港分行为是次债券发行的联席牵头经办人及联席帐簿管理人。

雄亚投资于去年12月完成发行4亿美元高级永续证券，年利率5.25%，获标准普尔给予BBB+的企业评级。

香港时间13:53，龙源电力跌2.31%，报8.04港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)