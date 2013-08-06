澳新汇市：澳元上扬，因澳洲央行降息至纪录低点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“公报没有给出未来的指引，澳洲央行选择不再重申通胀前景提供了进一步宽松的空间，”道明证券(TD Securities)策略师Alvin Pontoh表示。
“我们将之视为央行近期乐于按兵不动的讯号，”他表示。
澳洲央行将指标利率调降25个基点至2.5%，因其试图在矿业荣景后为经济准备活路。
新西兰元兑美元 自一年低位反弹，最新报0.7854，此前乳制品污染事件的担忧缓解。
短线而言，新西兰元在0.7790美元有支撑，阻力则为0.7880美元。新西兰元贸易加权指数 上涨0.7%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。