澳新汇市：澳元上扬，因澳洲央行降息至纪录低点

“公报没有给出未来的指引，澳洲央行选择不再重申通胀前景提供了进一步宽松的空间，”道明证券(TD Securities)策略师Alvin Pontoh表示。

“我们将之视为央行近期乐于按兵不动的讯号，”他表示。

澳洲央行将指标利率调降25个基点至2.5%，因其试图在矿业荣景后为经济准备活路。

新西兰元兑美元 自一年低位反弹，最新报0.7854，此前乳制品污染事件的担忧缓解。