欧股业绩：法国农业信贷银行第二季获利劲升，优于分析师预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透巴黎8月6日 - 法国农业信贷银行(Credit Agricole) 周二公布季度获利同比增幅超过11倍，因该行重新把重点放回国内市场寻求价值。
6月30日止的三个月净利从上年同期的5,600万欧元成长至6.96亿欧元，优于汤森路透I/B/E/S分析师所预估的5.14亿欧元。
该行执行长Jean-Paul Chifflet预计全年可望实现极为优异的成绩。该行在2012年因退出希腊衍生的相关成本及资产减计，亏损将近40亿欧元。
不过，法国农业信贷银行公布的营收下滑0.9%至43.9亿欧元，显示要在疲弱的法国经济中寻求成长仍是一大挑战。分析师原预估其营收为41.6亿欧元。
法国农业信贷银行零售部门业绩好坏参杂，但旗下投资银行受惠于固定收益资本市场的提振，获利跳升38%。
法国农业信贷银行上周终于敲定以8.42亿美元出脱其在Asian CLSA经纪部门的80.1%股份。这项交易--包括2012年7月时所出售的19.9%股份--将可使法国农业信贷银行在第三季录得11.5亿美元的利得。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。