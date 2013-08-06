欧股业绩：法国农业信贷银行第二季获利劲升，优于分析师预估

路透巴黎8月6日 - 法国农业信贷银行(Credit Agricole) 周二公布季度获利同比增幅超过11倍，因该行重新把重点放回国内市场寻求价值。

6月30日止的三个月净利从上年同期的5,600万欧元成长至6.96亿欧元，优于汤森路透I/B/E/S分析师所预估的5.14亿欧元。

该行执行长Jean-Paul Chifflet预计全年可望实现极为优异的成绩。该行在2012年因退出希腊衍生的相关成本及资产减计，亏损将近40亿欧元。

不过，法国农业信贷银行公布的营收下滑0.9%至43.9亿欧元，显示要在疲弱的法国经济中寻求成长仍是一大挑战。分析师原预估其营收为41.6亿欧元。

法国农业信贷银行零售部门业绩好坏参杂，但旗下投资银行受惠于固定收益资本市场的提振，获利跳升38%。

法国农业信贷银行上周终于敲定以8.42亿美元出脱其在Asian CLSA经纪部门的80.1%股份。这项交易--包括2012年7月时所出售的19.9%股份--将可使法国农业信贷银行在第三季录得11.5亿美元的利得。(完)