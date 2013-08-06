澳洲经济指标总览--8月6日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) -- 商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差6.02 顺差5.07 出口(较前月) -1% +4% 进口(较前月) -2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 (较前月) 6月 持平 +0.2% 就业市场(经季节调整) 8月8日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +1.03 -0.07 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.44 -0.68 失业率 5.7% 5.6% 就业参与率 65.3% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 10月23日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 10月31日 进口物价(较前季) 第二季 -0.3% 持平 出口物价(较前季) -0.3% +2.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月3日 经常帐收支 第一季 赤字85.10 赤字147.59 商品与服务贸易收支 顺差3.67 逆差52.11 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月4日 (较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +3.1% (完)