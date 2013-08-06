更新版 1-台湾货币市场：短率暂未受央行重启两年存单标售影响，观察存单总量变化

* 央行存单总发行量今年来持于6.45-6.6兆台币

* 短票供给量仍少

* 市场观望短率暂不受影响 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 林妙容

路透台北8月6日 - 台湾银行间短率周二持于上日区间，暂未受到央行重启两年期定存单标售的影响。银行资金调拨人士指出，目前市场对央行动作的解读偏向为节省利息成本，以及测试市场对美国QE(量化宽松)逐步退场的利率看法为主，暂时以中性反应，市场资金需求依旧不振，令利率续于底部徘徊。

银行交易人士指出，央行是否逐步紧缩市场资金需视存单发行余额是否攀高而定。但今年以来，央行存单余额 均游走于6.45-6.6兆台币间，变化不大。而近来央行冲销力道十分平稳，每日存单发行量与到期量几乎一致，即使在央行委托大型行库回收隔夜游资的力道上，央行也视各家银行的超额准备状况在盘末精准微调，市场平稳度前所未有，暂不以央行将立即紧缩市场资金解读。

〞这次采用的复数利率标，银行下标的利率可视为对两年后利率走势看法，有助央行掌握市场心理。〞一位本地大型银行交易员说。

台湾央行意外宣布本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。(2002-2003年央行标售两年期定存单情况一览，请参见 )

交易员指出，尽管市场密切关注央行态度变化，但当前短率仍以市场供需决定，在需求不振、资金水位偏高的情况下，短期同业拆借利率仍不为所动。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，与上日相同；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日为0.380-0.500%。

**短票供给量少**

在短票市场方面，市场人士指出，今日短票发行量没有起色，市场钱多券少情况持续，令利率水准难有变化空间。

一大型票券商指出，虽然法人市场利率较与银行承作的利率水位高上1-2个基点，但考量资金流动性的稳定度，较为平稳的法人资金供给让票券商仍配置一定承作比率。银行端买气虽然高涨，但券源不足难以完全满足需求。

另外针对央行重启两年存单标售，票券商也表达参与意愿，但认为标售利率仍将偏低，志在参与不在得标。

今日30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，与上日相同。

台湾央行周二存单到期金额727亿台币，今日共发行731亿台币存单，存单发行余额增4亿台币。

本周存单到期总额1兆1,007.95亿台币，其余交易日分别为周三408亿台币，周四3,302亿台币以及周五3,548.45亿台币。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负61亿台币，累计超额准备为1,244亿，加计前期1%的超额准备为2,619亿台币。

**RP利率维持低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周二大致未变。尽管央行宣布标售两年期存单，但公债/公司债附买回市场利率暂未受波及，投信资金仍旧充裕，令短率仍稳在低位。

〞目前看来和RP市场没有关系，还是按照原来的方式来走。〞一位大型票券商资深交易员认为，只要是拆款的利率仍能稳于低位，则市场可筹措资金的管道就还是保持多元化，附买回利率就应能维持低档。

另一位银行业交易员表示，附买回利率大致平稳，变化不大。但银行也密切注意央行标售两年存单对短率投入的变数。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。均与上日相似。