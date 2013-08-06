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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 14:21 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元空头受挫

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* 澳元/美元上升0.54%，澳元/新西兰元上升0.55%，美元/日圆升0.16%，新西兰元/美元涨0.40%

* 亚洲股市多数下跌，不过日本股市日经指数转为上升0.93%，此前为下跌1.5%

* 澳元/美元高见0.8987，澳洲央行降息但未就再次降息给出明确信号

* 美元/日圆低见97.84，因日经指数盘初下跌，美元/日圆现在回升至98.30的云区底部上方

* 英国工业生产、意大利第二季国内生产总值(GDP)以及美国和加拿大贸易收支数据将出炉。(完)

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