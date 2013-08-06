路透基点：纬创邀请银行安排6亿美元五年期贷款--RLPC

路透香港8月6日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导称，纬创已邀请银行来安排6亿美元五年期贷款案。

消息人士透露，所筹资金用作营运资本。

借款人5月时从四家银行获得一笔4.5亿美元一年期循环信贷，这四家银行分别为永丰银行、彰化商业银行、第一商业银行和华南商业银行。

纬创公布5月营收为587亿台币(19.6亿美元)，较上年同期增长21%。2013年前五个月的营收为2,675亿台币，同比下降3.6%。