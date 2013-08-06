版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 14:53 BJT

路透基点：纬创邀请银行安排6亿美元五年期贷款--RLPC

路透香港8月6日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导称，纬创已邀请银行来安排6亿美元五年期贷款案。

消息人士透露，所筹资金用作营运资本。

借款人5月时从四家银行获得一笔4.5亿美元一年期循环信贷，这四家银行分别为永丰银行、彰化商业银行、第一商业银行和华南商业银行。

纬创公布5月营收为587亿台币(19.6亿美元)，较上年同期增长21%。2013年前五个月的营收为2,675亿台币，同比下降3.6%。

根据公司网站，该公司是一家委托设计制造厂(ODM)，致力于生产信息通信技术产品，在设计、生产与售后服务方面为客户提供全面支持。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐