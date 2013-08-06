东南亚股市：多数股市下跌，菲律宾股市触及三周低点

马来西亚股市 略跌0.3%，回吐上日的温和涨幅，因投资人对AMMB Holdings ＜AMMB.KL>等近期上涨的股票获利了结。

泰国股市 中午时上涨0.8%，扭转稍早时的跌势。Advanced Info Service Pcl 之类的大型股票扳回近期跌幅。

“我们认为外资将继续放缓投资新兴市场，但在欧美数据显示经济持续好转之后，投资人会增加投资发展中市场。”经纪商Maybank Kim Eng Securities说。

印尼股市本周因假期休市，本地其他股市本周稍晚也逢公共假期休市，新加坡及马来西亚股市将在周四和周五休市，菲律宾股市则是周五休市。(完)