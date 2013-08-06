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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 14:43 BJT

东南亚股市：多数股市下跌，菲律宾股市触及三周低点

新加坡海峡时报指数 下跌0.5%。市值最大的新加坡电信 继周一挫低2.3%之后，今日下跌0.5%。

马来西亚股市 略跌0.3%，回吐上日的温和涨幅，因投资人对AMMB Holdings ＜AMMB.KL>等近期上涨的股票获利了结。

泰国股市 中午时上涨0.8%，扭转稍早时的跌势。Advanced Info Service Pcl 之类的大型股票扳回近期跌幅。

曼谷当地的券商认为泰股到8月底料将呈横盘整理，因为投资人对新兴市场股票胃纳较差。

“我们认为外资将继续放缓投资新兴市场，但在欧美数据显示经济持续好转之后，投资人会增加投资发展中市场。”经纪商Maybank Kim Eng　Securities说。

“目前，泰国市场8月缺乏新的刺激因素来带动走势。”

印尼股市本周因假期休市，本地其他股市本周稍晚也逢公共假期休市，新加坡及马来西亚股市将在周四和周五休市，菲律宾股市则是周五休市。(完)
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