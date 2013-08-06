欧洲金融：欧央行的前瞻性指引包括宽松倾向，进一步降息为一个选项--普雷特

“以目前所见的条件来讲，我们的指引包括宽松倾向，”普雷特在见诸8月6日的报刊上表示。

“这意味着我们尚未达到指标利率区间的低端，”他补充说。“如果物价稳定的前景允许，进一步降息是欧洲央行的政策选项之一。”

欧洲央行上周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，并确认低利率将维持一段时间，并可能进一步下调。(完)