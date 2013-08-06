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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 15:50 BJT

《中国数据观测》7月宏观经济料低位趋稳，通胀温和

* 公布内容：中国7月通胀、工业、投资和消费数据
    * 公布时间：周五（8月9日）


    调查结果：(同比，%)    
                                中值      区间        上月   上年同  预测数
                                                                 期  
 居民消费价格指数(CPI)           2.8   2.4 ~ 3.2       2.7      1.8      25
 工业生产者出厂价格指数(PPI     -2.2  -2.6 ~ -2.0     -2.7     -2.9      25
 )                                                                   
 固定资产投资(不含农户)(1-7     20.0   19.5 ~20.3     20.1     20.4      25
 月)                                                                 
 工业增加值                      9.0   8.7 ~ 9.1       8.9      9.2      25
 社会消费品零售总额             13.5  12.7 ~ 13.9     13.3     13.1      24
 注：固定资产投资前值为1-6月数据。                                         
 
    路透综合逾20家机构预测中值结果显示，中国7月通胀料保持温和，宏观经济增速在低
位企稳。在中央领导层坚持底线思维政策指引下，经济失速下滑可能性较低。
    
    调查结果显示，中国7月CPI同比料上涨2.8%，整个上半年通胀率为2.4%，远低于政府年
初设定的目标3.5%，全年通胀预计保持温和可控；7月PPI同比预计下滑2.2%，和上月相比降
幅有所收窄，这应主要是受需求面改善推动。
    
    通胀温和为中国经济稳增长、调结构提供空间。“总的来看，7月政策基调较上半年偏
积极。不过，审计署重启政府性债务审计显示在地方政府债务、房地产泡沫等问题掣肘下，
稳增长政策空间有限，总需求水平改善幅度亦有限，”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称
，下半年经济增长将会在政策容忍下限附近徘徊。
    
    分析师普遍预计7月工业增速在9.0%，略高于上月；投资和零售销售增速分别持稳在20%
和13.5%。
    
    年初以来中国政府已经出台一系列稳增长举措，譬如取消和下放行政审批，针对小微企
业减税，增加保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出等。上周国务院常务会议还研究推
进政府向社会购买公共服务，加强城市基础设施建设等等。
    
    政府的努力已经成功稳住市场预期，带动宏观经济先行指标--中国7月官方制造业PMI逆
季节小幅回升至50.3，高于市场预期的49.9，上月一度大跌0.7个百分点至50.1。               
    
    “在领导人下线和底线的政策指引下，经济失速下滑的可能性较低，考虑到下半年稳增
长政策空间有限且宏观调控重心仍是调结构，流动性偏紧，预计三季度经济增速较二季度仅
小幅回升，”谢亚轩称。
    
    兴业银行首席经济学家鲁政委也表示，由于“稳增长”是在财政和货币政策两者“大盘
子不变前提下的结构性优化”，因而力度相当温和。而“区间宏调”思维，也决定了未来经
济增长数据的反复将会成为常态。
    
    他预计政策方面会循着既定步调前进，近期央行取消贷款下限、推出外管局进一步便利
用汇举措、以及铁路投融资机制改革等举措迅速密集推出，都在之前国务院深化体制改革重
点工作中有明确要求，预计年内仍将进一步扩大人民币对美元汇率的波动幅度，预计将由1%
扩大到约2.5%；随着美联储的退出，预计还将首先下调部分“涉农”和中小金融机构的法定
存款准备金率。

    以下为各机构预测详情：(同比,%)         
                CPI      PPI     投资     工业     零售
 澳新银行       2.9     -2.1     20.0      9.0       ~
 交通银行       2.8     -2.1     20.1      8.8     13.5
 巴克莱         2.8     -2.0     19.5      8.7     13.5
 美银美林       2.8     -2.1     19.9      9.0     13.4
 国开证券       2.7     -2.4     20.0      9.1     13.5
 建设银行       2.8     -2.1     20.0      9.1     13.0
 中金           2.8     -2.1     20.0      9.0     13.4
 中信证券       2.7     -2.2     19.9      9.1     13.5
 德意志银行     2.8     -2.2     20.1      8.9     13.5
 广大证券       2.6     -2.1     19.9      9.0     13.5
 高盛           2.9     -2.2     20.1      9.1     13.5
 国泰君安       2.5     -2.2     20.1      8.9     13.9
 海通证券       2.8     -2.0     19.9      8.7     13.4
 汇丰           2.8     -2.3     20.0      9.0     13.5
 华融证券       2.5     -2.6     19.9      8.8     13.2
 华宝信托       2.8     -2.1     20.1      8.8     13.5
 兴业银行       2.8     -2.2     20.0      9.1     13.5
 招商证券       2.7     -2.2     20.2      9.0     13.5
 摩根士丹利     2.6     -2.3     20.0      9.0     13.3
 华侨银行       2.9     -2.1     20.1      9.1     13.4
 北京领先国     3.2     -2.0     19.9      8.7     12.7
 际                                               
 上海证券       2.4     -2.2     20.3      9.0     13.0
 申银万国       2.8     -2.4     20.1      9.0     13.5
 渣打           2.8     -2.0     20.0      8.7     13.3
 瑞银           2.8     -2.3     20.0      9.1     13.4
  注：投资为1-7月同比增速
     ~ 表示暂无。(完)

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 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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