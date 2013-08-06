《中国数据观测》7月宏观经济料低位趋稳，通胀温和

* 公布内容：中国7月通胀、工业、投资和消费数据 * 公布时间：周五（8月9日） 调查结果：(同比，%) 中值 区间 上月 上年同 预测数 期 居民消费价格指数(CPI) 2.8 2.4 ~ 3.2 2.7 1.8 25 工业生产者出厂价格指数(PPI -2.2 -2.6 ~ -2.0 -2.7 -2.9 25 ) 固定资产投资(不含农户)(1-7 20.0 19.5 ~20.3 20.1 20.4 25 月) 工业增加值 9.0 8.7 ~ 9.1 8.9 9.2 25 社会消费品零售总额 13.5 12.7 ~ 13.9 13.3 13.1 24 注：固定资产投资前值为1-6月数据。 路透综合逾20家机构预测中值结果显示，中国7月通胀料保持温和，宏观经济增速在低 位企稳。在中央领导层坚持底线思维政策指引下，经济失速下滑可能性较低。 调查结果显示，中国7月CPI同比料上涨2.8%，整个上半年通胀率为2.4%，远低于政府年 初设定的目标3.5%，全年通胀预计保持温和可控；7月PPI同比预计下滑2.2%，和上月相比降 幅有所收窄，这应主要是受需求面改善推动。 通胀温和为中国经济稳增长、调结构提供空间。“总的来看，7月政策基调较上半年偏 积极。不过，审计署重启政府性债务审计显示在地方政府债务、房地产泡沫等问题掣肘下， 稳增长政策空间有限，总需求水平改善幅度亦有限，”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称 ，下半年经济增长将会在政策容忍下限附近徘徊。 分析师普遍预计7月工业增速在9.0%，略高于上月；投资和零售销售增速分别持稳在20% 和13.5%。 年初以来中国政府已经出台一系列稳增长举措，譬如取消和下放行政审批，针对小微企 业减税，增加保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出等。上周国务院常务会议还研究推 进政府向社会购买公共服务，加强城市基础设施建设等等。 政府的努力已经成功稳住市场预期，带动宏观经济先行指标--中国7月官方制造业PMI逆 季节小幅回升至50.3，高于市场预期的49.9，上月一度大跌0.7个百分点至50.1。 “在领导人下线和底线的政策指引下，经济失速下滑的可能性较低，考虑到下半年稳增 长政策空间有限且宏观调控重心仍是调结构，流动性偏紧，预计三季度经济增速较二季度仅 小幅回升，”谢亚轩称。 兴业银行首席经济学家鲁政委也表示，由于“稳增长”是在财政和货币政策两者“大盘 子不变前提下的结构性优化”，因而力度相当温和。而“区间宏调”思维，也决定了未来经 济增长数据的反复将会成为常态。 他预计政策方面会循着既定步调前进，近期央行取消贷款下限、推出外管局进一步便利 用汇举措、以及铁路投融资机制改革等举措迅速密集推出，都在之前国务院深化体制改革重 点工作中有明确要求，预计年内仍将进一步扩大人民币对美元汇率的波动幅度，预计将由1% 扩大到约2.5%；随着美联储的退出，预计还将首先下调部分“涉农”和中小金融机构的法定 存款准备金率。 以下为各机构预测详情：(同比,%) CPI PPI 投资 工业 零售 澳新银行 2.9 -2.1 20.0 9.0 ~ 交通银行 2.8 -2.1 20.1 8.8 13.5 巴克莱 2.8 -2.0 19.5 8.7 13.5 美银美林 2.8 -2.1 19.9 9.0 13.4 国开证券 2.7 -2.4 20.0 9.1 13.5 建设银行 2.8 -2.1 20.0 9.1 13.0 中金 2.8 -2.1 20.0 9.0 13.4 中信证券 2.7 -2.2 19.9 9.1 13.5 德意志银行 2.8 -2.2 20.1 8.9 13.5 广大证券 2.6 -2.1 19.9 9.0 13.5 高盛 2.9 -2.2 20.1 9.1 13.5 国泰君安 2.5 -2.2 20.1 8.9 13.9 海通证券 2.8 -2.0 19.9 8.7 13.4 汇丰 2.8 -2.3 20.0 9.0 13.5 华融证券 2.5 -2.6 19.9 8.8 13.2 华宝信托 2.8 -2.1 20.1 8.8 13.5 兴业银行 2.8 -2.2 20.0 9.1 13.5 招商证券 2.7 -2.2 20.2 9.0 13.5 摩根士丹利 2.6 -2.3 20.0 9.0 13.3 华侨银行 2.9 -2.1 20.1 9.1 13.4 北京领先国 3.2 -2.0 19.9 8.7 12.7 际 上海证券 2.4 -2.2 20.3 9.0 13.0 申银万国 2.8 -2.4 20.1 9.0 13.5 渣打 2.8 -2.0 20.0 8.7 13.3 瑞银 2.8 -2.3 20.0 9.1 13.4 注：投资为1-7月同比增速 ~ 表示暂无。(完) 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)