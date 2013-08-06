中国股市：沪综指连六日收升，反弹能否持续还需观望最新经济数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海8月6日 - 中国股市沪综指周二连续第六日收升，并创三周收盘新高。在基本面和流动性利好刺激下，近期市场做多动能较强，今日亦在央行继续逆回购的消息支撑下走强。不过反弹能否持续还需观望本周五的经济数据，若通胀水平高于预期，将制约目前政策在流动性等方面的投放力度。
沪综指 收报2,060.500点，涨10.020点，或0.49%，上海A股今日成交额为885亿元人民币，上日为731亿元。
“今天上涨主要还是逆回购的消息刺激吧。这轮反弹行情能否持续，还要看周五的经济数据，特别是通胀数据是否高于预期。”中航证券策略分析师严凯认为。
他并指出，因创业板和大盘的跷跷板效应比较明显，若大盘的反弹行情确立，对中小板而言调整压力将极大。今日创业板指数P 上涨0.74%。
继上周二中国央行公开市场重启逆回购后，今日继续进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。
沪深300指数 收涨0.67%，报2,293.641点；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,280.2点，涨0.70%，成交865,248手。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。