中国股市：沪综指连六日收升，反弹能否持续还需观望最新经济数据

路透上海8月6日 - 中国股市沪综指周二连续第六日收升，并创三周收盘新高。在基本面和流动性利好刺激下，近期市场做多动能较强，今日亦在央行继续逆回购的消息支撑下走强。不过反弹能否持续还需观望本周五的经济数据，若通胀水平高于预期，将制约目前政策在流动性等方面的投放力度。

沪综指 收报2,060.500点，涨10.020点，或0.49%，上海A股今日成交额为885亿元人民币，上日为731亿元。

“今天上涨主要还是逆回购的消息刺激吧。这轮反弹行情能否持续，还要看周五的经济数据，特别是通胀数据是否高于预期。”中航证券策略分析师严凯认为。

他并指出，因创业板和大盘的跷跷板效应比较明显，若大盘的反弹行情确立，对中小板而言调整压力将极大。今日创业板指数P 上涨0.74%。

继上周二中国央行公开市场重启逆回购后，今日继续进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。