日本股市：日经指数因空头回补反弹收升1%，索尼股价重挫

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京8月6日 - 日本股市日经指数周二上涨1%，因路透报导称一家日本退休基金可能买进更多股票，日圆回落则在清淡交投中带动空头回补买盘。
日股日经指数 上涨143.02点至14,401.06，此前低见14,031.61点，东证股价指数 则升0.8%至1,193.66，有22.6亿股换手，交投偏淡。
索尼 挫跌4.6%，是主板成交量第四大个股，此前该公司拒绝了激进投资者Daniel Loeb要求分拆其部分娱乐业务的提议。
美元兑日圆逆转盘初跌势，此前消息人士告知路透，日本公务员退休基金正考虑调整其投资策略，允许其800亿美元基金中的更多资金投入股市，并减少投资国内公债。 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。