日本股市：日经指数因空头回补反弹收升1%，索尼股价重挫

路透东京8月6日 - 日本股市日经指数周二上涨1%，因路透报导称一家日本退休基金可能买进更多股票，日圆回落则在清淡交投中带动空头回补买盘。

日股日经指数 上涨143.02点至14,401.06，此前低见14,031.61点，东证股价指数 则升0.8%至1,193.66，有22.6亿股换手，交投偏淡。

索尼 挫跌4.6%，是主板成交量第四大个股，此前该公司拒绝了激进投资者Daniel Loeb要求分拆其部分娱乐业务的提议。