路透调查：日本第二季GDP料继续扩张，或支持上调消费税决策

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 第二季GDP环比年率料为3.6%，第一季为4.1%
* 民间消费或成长0.5%--调查
* 资本支出在经历1-3月当季下跌后，可能成长0.7%
* 数据将在周日2350GMT公布
路透东京8月6日 - 一份路透调查显示，日本经济在4-6月当季环比年率可能为3.6%，或许创下连续第三个季度扩张，愈发突显首相安倍晋三景气刺激政策的正面效果正在扩大。
分析师表示，该季度国内生产总值(GDP)数据将为日本政府提供明年上调消费税的理由，尽管考虑到其政治敏感性，相关决定将耗时较长，还会包括许多其他因素。
分析师还称，虽然经济成长环比年率将自第一季度的4.1%放缓，但增长状况是全面的，出口和资本支出提速，个人消费也表现强劲。
“经济的扩张情况很均衡，国内和外部需求都有力。表明安倍政策的效果正在扩大，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。
4-6月当季GDP将在下周一公布，根据路透调查，经济预计将较上季度成长0.9%；外部需求为成长增添0.2个百分点。
调查显示，民间消费可能较前季度增加0.5%，幅度小于1-3月的0.9%。不过资本支出料成长0.7%，之前季度为下降0.3%。
日本计划在明年4月将消费税从5%上调到8%，2015年10月时提高至10%，借以限制公共债务规模。
安倍晋三已表态，在评估周一公布的GDP初值和9月9日公布的修正值后，将在秋季决定是否执行提高消费税的计划。
另一份路透调查则显示，多数民间分析师认为安倍晋三将如期执行计划，并认为日本经济能够承受得住由此带来的影响。
“强劲的GDP数字也许能够强化增税计划按时推进的预期，但只有安倍说了才算。”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。
“比过往GDP更加重要的是，如果税率真的提升经济将如何表现。在当前阶段，这是非常难判断的。”(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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