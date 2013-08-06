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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 15:19 BJT

日本债市：公债价格下跌，因标债结果不佳且尾随美债跌势

当日涨跌     上日
                                          最新报价    (基点)     收市价
                                                                    
 两年期公债                                  0.000%       +0.0     0.110%
 五年期公债                                  0.285%       +0.5     0.280%
 10年期公债                                  0.780%       +1.0     0.770%
 20年期公债                                  1.720%       +2.5     1.695%
 30年期公债                                  1.840%       +3.0     1.810%
 10年期公债期货     <0#JGB:>                 143.66      -0.06     143.72
                                                                         
 注1：公债期货涨跌为点数。                                      
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                     
 (完)
  
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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