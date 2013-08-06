《中国数据观测》7月进出口均有望呈现小幅增长态势，贸易顺差温和扩大

* 公布内容: 中国2013年7月进出口贸易数据 * 公布时间: 8月8日（周四） --调查结果 : 指标 7月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 出口(%) 3.0 -1~12 -3.1 1 25 进口(%) 2.1 -1.2~11 -0.7 4.7 25 贸易顺差(亿美元) 272 220~340 271.3 251.5 23 --数据要点： 尽管中国第三季度出口形势不容乐观，但7月份进出口均有望呈同比增长态势，从而摆 脱上月同比双双回落的格局，不过增速仍可能不会太快。 因下半年外围环境明显好于上半年，再加上去年基数较低的作用，7月出口增速料同比 略有增长。而中国经济仍处于弱复苏之中，内需改善幅度有限，7月进口增速料好于上月。 贸易顺差则较上月温和扩大。 接受路透调查的25家机构预测中值显示，7月份中国出口料同比增长3.0%，进口增长2.1 %；而贸易顺差规模料为272亿美元。 “下半年外围环境明显好于上半年，美国经济继续复苏，欧洲逐步趋于稳定。7、8 月 出口可能仍偏弱，但广交会成交额等领先数据显示9月以后中国出口形势将会改善。”招商 证券在研究报告中写道，该机构预测的7月出口和进口增速分别为4.1%和5.0%。 交通银行报告亦指出，在上个月中国进出口增速双双陷入“同比负增长”的背景下，7 月末国务院常务会议及时出台了包括信贷支持、出口退税在内一揽子贸易增长促进政策，预 计未来将对出口产生一定的积极作用。 不过，鉴于当前全球范围内贸易摩擦频发、贸易保护主义明显增强的演变趋势，中国外 贸发展面临的环境依然错综复杂，挑战和压力仍然较大。预计全年出口增速略高于上年，但 大幅回升的可能性不大。 进口方面，由于历年7月进口呈季节性回升态势，但考虑到中国经济仍处于弱复苏之中 ，内需改善幅度有限，7月的进口数据料延续弱势增长。 兴业银行首席经济学家鲁政委对7月外贸形势相对更为乐观。他指出，7月进出口同比增 速亦可能出现大幅反弹。 出口方面，集装箱运输市场各主要航线进入传统旺季，货量虽小幅增长，但明显好于去 年同期，欧洲航线货量小幅上升趋势，北美航线进入旺季，货量开始攀升等。进口方面，波 罗的海干散货运价指数 6月初触底，此后强势反弹，7月依然维持在高位，表明进口 景气可能有所提升。 兴业银行就此预测，7月出口同比增长预计达到12.0%左右，增速较6月大幅回升约15个 百分点；进口同比增速可能小幅加速至11.0%左右，顺差约为300亿美元，较6月扩大。 中国海关此前公布，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7% 。均低于路透调查。6月贸易顺差为271.3亿美元，路透调查中值为顺差270亿美元。中国上 半年出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。 7月24日国务院常务会议研究确定促进贸易便利化推动进出口稳定发展的措施。对此， 商务部长高虎城表示，将整顿进出口环节经营性收费，为企业减负；提高外贸企业的通关效 率；加大对中小企业融资的支持力度等措施。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构 出口 进口 贸易顺差 （同比%） （同比%） （亿美元） 澳新银行 4.1 1.6 301 交通银行 3.0 1.9 275 巴克莱 3.5 1.0 ~ 美银美林 1.5 2.8 235 国开证券 4.1 2.0 296 建设银行 1.7 2.1 250 中金公司 5.0 5.0 266 中信证券 4.0 5.5 240 德意志银行 3.0 0.0 306 光大证券 5.0 4.2 277 高盛 3.0 5.0 231 国泰君安证 5.6 3.2 301 券 海通证券 0.6 0.0 ~ 汇丰 2.5 1.0 272 华融证券 4.6 3.1 266 华宝信托 1.8 4.2 220 兴业银行 12.0 11.0 300 摩根大通 5.0 0.0 340 OCBC 1.7 2.2 250 北京领先国 0.5 1.0 247 际 上海证券 -1.0 1.0 280 申银万国 5.0 2.4 303 渣打 -1.0 -1.2 250 瑞银 3.0 1.0 291 招商证券 4.1 5.0 250 注：～为数据无法提供。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)