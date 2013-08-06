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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 15:09 BJT

东京汇市：澳元上扬，澳洲央行未明确表示可能再度降息

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3257    1.3257     +0.00     +0.48    1.3194
 美元/日圆                      98.55     98.30     +0.25    +13.62     86.74
 欧元/日圆                     130.64    130.32     +0.25    +14.14    114.46
 美元/瑞郎                     0.9290    0.9271     +0.20     +1.47    0.9155
 英镑/美元                     1.5334    1.5357     -0.15     -5.64    1.6251
 美元/加元                     1.0362    1.0358     +0.04     +4.45    0.9921
 澳元/美元                     0.8980    0.8929     +0.57    -13.60    1.0393
 新西兰元/美                   0.7855    0.7819     +0.46     -5.17    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     88.500    87.770     +0.83     -1.81    90.130
 新西兰元/日                   77.410    76.860     +0.72    -45.03   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.12    150.92     +0.13     +7.31    140.82
 澳元/新西兰                   1.1425    1.1409     +0.14     -8.89    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 于春红)
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