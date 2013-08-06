东京汇市：澳元上扬，澳洲央行未明确表示可能再度降息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3257 1.3257 +0.00 +0.48 1.3194 美元/日圆 98.55 98.30 +0.25 +13.62 86.74 欧元/日圆 130.64 130.32 +0.25 +14.14 114.46 美元/瑞郎 0.9290 0.9271 +0.20 +1.47 0.9155 英镑/美元 1.5334 1.5357 -0.15 -5.64 1.6251 美元/加元 1.0362 1.0358 +0.04 +4.45 0.9921 澳元/美元 0.8980 0.8929 +0.57 -13.60 1.0393 新西兰元/美 0.7855 0.7819 +0.46 -5.17 0.8283 元 澳元/日圆 88.500 87.770 +0.83 -1.81 90.130 新西兰元/日 77.410 76.860 +0.72 -45.03 140.820 圆 英镑/日圆 151.12 150.92 +0.13 +7.31 140.82 澳元/新西兰 1.1425 1.1409 +0.14 -8.89 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。