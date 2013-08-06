恒天然事件发酵，新西兰担心中国进口禁令扩大

(本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿8月6日 - 新西兰乳品巨头恒天然 因中国大陆和香港市场周二再次出现婴幼儿配方奶召回受到冲击，新西兰政府则担心恒天然产品受污染事件可能促使中国将对该国商品的进口禁令从浓缩乳清蛋白向其他乳制品扩大。

新西兰政府官员就恒天然在确认浓缩乳清蛋白受肉毒杆菌污染一事上行动迟缓予严厉批评该公司。

新西兰贸易部长蒂姆·格罗泽（Tim Groser）称，中国有可能禁止进口更多新西兰商品。

“迄今为止，（中方）这方面的行动相当有限。但这种情况可能会改变，而且会是向更广泛方向的改变，”格罗泽对记者说。

恒天然执行长西奥·史毕根斯（Theo Spierings）前一天表示，该公司产品在中国没有面临进口禁令，只有浓缩乳清蛋白的进口受到限制。他还指出，一旦该公司向中国监管机构提供详细的解释，相关进口限制预计会在本早早些时候解除。

中国国家质检总局周二已要求雅培公司 履行主体责任，召回存在被肉毒杆菌污染风险的两批次婴幼儿配方奶粉。

此外， Cow & Gate在香港和澳门召回一种三段婴幼儿配方奶，涉及数量达8万罐。(完)