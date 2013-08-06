中国期市：黄金白银双双收跌逾1%，美欧数据向好推高政策收紧预期

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 50,180 0.10 280,868 黄金(au) 1312 258.45 -1.35 153,190 螺纹钢 (rb) 1401 3,691 0.24 1,367,800 橡胶 (ru) 1401 18,400 1.21 209,006 大商所 豆粕 (m) 1401 3,148 0.61 1,942,894 豆油 (y) 1401 7,008 0.00 721,394 焦炭 (j) 1401 1,481 -0.40 256,524 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,946 -0.22 535,916 棉花 (cf) 1401 19,835 0.08 66,408 中金所 沪深300(if) 1308 2,278.8 0.64 64,816 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)