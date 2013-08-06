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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 15:16 BJT

中国期市：黄金白银双双收跌逾1%，美欧数据向好推高政策收紧预期

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     50,180      0.10      280,868 
         黄金(au)     1312     258.45     -1.35      153,190 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,691      0.24    1,367,800 
         橡胶 (ru)    1401     18,400      1.21      209,006 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,148      0.61    1,942,894 
         豆油 (y)     1401      7,008      0.00      721,394 
         焦炭 (j)     1401      1,481     -0.40      256,524 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,946     -0.22      535,916 
         棉花 (cf)    1401     19,835      0.08       66,408 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,278.8      0.64       64,816 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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