版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 15:20 BJT

韩国债市：公债价格持稳，投资者静待韩国央行周四会议

路透首尔8月6日 - 韩国公债价格周二持稳，投资者等待韩国央行周四的政策会议，广泛预期央行将连续第三个月维持利率不变。

市场人士基本未受到澳洲央行周二一如预期宣布降息的影响。

韩国指标10年期公债收益率(殖利率) 小升1个基点至3.52%，三年期公债9月期货 收高0.03点，报105.62。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货* 105.62 105.59

10年期公债收益率 3.52% 3.51%

五年期公债收益率 3.20% 3.20%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐