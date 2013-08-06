台湾债市：五年公债殖利率因将标两年存单收升，惟台股大跌限缩弹幅

* 台湾央行意外标售两年期存单

* 市场先以观望视之

* 台股大跌令殖利率升幅缩减

路透台北8月6日 - 台湾债市五年期公债殖利率周二小幅收升。美债价格下滑且台湾央行意外将标售两年期定存单，让殖利率弹升；只不过，台股大幅下挫令殖利率弹幅缩减。

交易员表示，台湾央行虽将标售两年期存单，但金额仅有100亿台币，对照6.5兆(万亿)的存单发行余额，比重仍小，惟后续仍将观察央行标售的频率和金额。目前市场多以观望视之。

〞毕竟(两年期存单)是第一次宣布，大家心存观望，还要看央行后续的动作，〞一大型证券商交易员表示。

台湾央行宣布本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是10年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他不需多做联想。

上日为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,131.15亿台币。(台湾央行2000-2003年两年期存单标售/申购概况，请见 )

至于台股 周二则下跌1.23%，创近一个月的收盘低位，报8,038.91点。

美国公债价格周一下滑，因在美国公布的服务业数据意外强劲，且本周新债供应前，交易商缩减仓位。指标10年期公债 跌10/32，收益率报2.64%，上周五尾盘报2.60%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +1.24 1.1149 1.1085-1.1288 121.5

10 102/6 +1.78 1.5378 1.5378-1.5378 0.5

交易员表示，今日午后在处所已有两年期公债成交，但殖利率仍在0.7%附近，并未反映央行标售两年期定存单可能引发的紧缩联想。

〞其实这次两年期定存单售的利率也不是重点，因为也不预期会标得太高，〞一位证券商交易员表示，但央行重启标售两年存单，等于开了一扇门，如果后面这个门持续打开、持续标售，则可能对市场目前浮滥的资金有〞锁码〞的效果，对短率有上扬的压力。

另一位票券商交易员则认为，央行做两年期存单标售，多少也有考量成本的意味，后续也该考量央行其他天期存单的发行量是否减少，以因应两年期定存单的发行。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.5378

5 102/2 1.1149